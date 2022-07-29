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Дожди и ветер. Казахстанцев предупредили о похолодании на выходных

CentralAsia (KZ) -  Синоптики рассказали о погоде в Казахстане 30, 31 июля, а также 1 августа.

В «Казгидромете» отмечают, что с прохождением атмосферных фронтальных разделов по территории Казахстана сохранится неустойчивый характер погоды.

«Пройдут дожди с грозами и выпадением града. На севере, востоке и юге страны временами пройдут сильные дожди, усилится ветер», - говорится в сообщении.

Согласно прогнозу, на севере республики ночью столбики термометров опустятся до +7+12°С.

«Дневные температуры воздуха на севере +15+25°С, на западе +30+35°С, в центре и на востоке страны +20+28°С, а на юге, юго-востоке Казахстана +22+33°», - рассказали метеорологи.

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