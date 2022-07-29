Узбекистан во втором квартале попал в тройку лидеров-покупателей золота в мире

CentralAsia (UZ) - Узбекистан попал в тройку стран крупнейших покупателей золота во втором квартале и увеличил запасы на 26,44 тонны. Это следует из отчета World Gold Council (Всемирный совет по золоту).

Во втором квартале этого года Центральные банки мира увеличили свои запасы золота на 180 тонн. ЦБ покупали больше золота, чем в начале года. По отношению к предыдущему кварталу объем закупок увеличился в два раза.

В апреле-июне ЦБ Ирака стал главным покупателем драгметалла и пополнил резервы на 33,97 тонны. После идет ЦБ Турции, который приобрел дополнительные 26,60 тонны золота.

Регулятор Узбекистана увеличил запасы и занял третье место. Отмечается, что было полностью покрыто сокращение резерва в предыдущем квартале.

Кроме того, ни один из банков не продавал драгоценный металл. Также за второй квартал драгметаллом закупались Национальный банк Казахстана – 15,79 тонн и Резервный банк Индии – 8,39 тонны.