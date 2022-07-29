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Во Франции из-за засухи массово ограничили потребление воды

CentralAsia (CA) -  В 93 из 96 материковых департаментов Франции ввели массовые ограничения на потребление воды на фоне сильной засухи. Об этом сообщает телеканал BFMTV.

В зависимости от ситуации в департаменте меры по ограничению воды различаются. В некоторых частях страны запрещено в определенное время поливать сады и заниматься сельским хозяйством. В департаментах с самой сложной обстановкой разрешено использовать воду только для питья, тушения пожаров и для сферы здравоохранения.

По данным Министерства экологии, устойчивого развития, транспорта и жилищного строительства Франции, из-за отсутствия осадков и высоких температур ситуация в стране остается критической. В материковой части страны засуха не охватила только Париж, департамент О-де-Сен и коммуну Сен-Дени. Июль 2022 года стал для Франции самым засушливым с 1959 года.

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