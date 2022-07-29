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Зеленский назвал возможную дату старта экспорта зерна

CentralAsia (CA) -  Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к экспорту зерна. По его словам, это «начнется сегодня-завтра», когда страна получит сигналы от партнеров, что они готовы принимать грузы. Он сообщил об этом в Одессе, куда прибыл для встречи с послами стран G7 и Турции.

«Как только турецкая сторона и ООН дадут сигнал, что готовы принимать грузы, все начнется. Думаю, сегодня-завтра все начнется»,— сказал Зеленский прессе.

Посол Великобритании на Украине Мелинда Симмонс написала в Twitter, что послы G7 и Турции приехали в Одессу, чтобы поддержать сделку по зерну.

22 июля в Стамбуле Россия, Украина, Турция и ООН подписали соглашение о поставках зерна из заблокированных портов Украины. Согласно документам, зерно будут доставлять в Стамбул из трех портов Украины — Одессы, Черноморска и Южного.

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