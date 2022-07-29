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Поезда между городами Таджикистана и России начнут курсировать на полмесяца раньше

CentralAsia (TJ) -  Россия возобновляет курсирование поездов в направлении Таджикистана на полмесяца раньше, сообщает пресс-служба Российских железных дорог (РЖД).

«Поезда в сообщении с Таджикистаном начнут курсировать уже с 16 августа», - говорится в сообщении РЖД.

По данным пресс-службы, поезд будет следовать по маршруту Куляб - Волгоград.

Также скорректировано расписание движения поезда из Душанбе в Волгоград и обратно.

«Поезд будет отправляться с 27 августа: из Душанбе - по субботам и из Волгограда - по вторникам», - отметили в компании.

С чем связан перенос даты не сообщается.

Ранее сообщалось, что движение пассажирских поездов по маршруту Таджикистан-Россия-Таджикистан возобновится с 30 августа.

Движение поездов между Таджикистаном и Россией было временно прекращено с 17 марта 2020 года в связи с распространением коронавирусной инфекции.

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