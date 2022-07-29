Поезда между городами Таджикистана и России начнут курсировать на полмесяца раньше

- Таджикистан, общество
- 21:48, 29 июля 2022
- Просмотров: 130
CentralAsia (TJ) - Россия возобновляет курсирование поездов в направлении Таджикистана на полмесяца раньше, сообщает пресс-служба Российских железных дорог (РЖД).
«Поезда в сообщении с Таджикистаном начнут курсировать уже с 16 августа», - говорится в сообщении РЖД.
По данным пресс-службы, поезд будет следовать по маршруту Куляб - Волгоград.
Также скорректировано расписание движения поезда из Душанбе в Волгоград и обратно.
«Поезд будет отправляться с 27 августа: из Душанбе - по субботам и из Волгограда - по вторникам», - отметили в компании.
С чем связан перенос даты не сообщается.
Ранее сообщалось, что движение пассажирских поездов по маршруту Таджикистан-Россия-Таджикистан возобновится с 30 августа.
Движение поездов между Таджикистаном и Россией было временно прекращено с 17 марта 2020 года в связи с распространением коронавирусной инфекции.