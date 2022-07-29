На саммите ШОС в Самарканде примут 28 документов

CentralAsia (UZ) - Главы государств Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) на саммите, который пройдет в сентябре в Самарканде, планируют принять 28 документов. Об этом в сообщила пресс-служба президента Узбекистана.

«Касаясь председательства Узбекистана в ШОС, лидер нашей страны с удовлетворением отметил успешное проведение свыше 70 крупных мероприятий. Завершено согласование 28 документов, принятие которых предусматривается по итогам самаркандского саммита», - говорится в сообщении. В числе запланированных к принятию документов концепции и программы стимулирования внутрирегиональной торговли, промышленной кооперации и транспортной взаимосвязанности.

На проработке также совместные проекты и мероприятия в сферах "зеленой" экономики, инноваций, цифровых технологий, логистики, сельского хозяйства, медицины и других областях.

В настоящее время членами основанной в 2001 году Шанхайской организации сотрудничества являются Индия, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Странами-наблюдателями - Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия, страны-партнеры - Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка. Ожидается, что на саммите ШОС, который пройдет в Самарканде, будет завершена процедура приема Ирана и будет представлен статус партнера по диалогу Египту, Катару и Саудовской Аравии. Также изучается заявка Белоруссия на присоединение к ШОС в качестве полноправного члена.