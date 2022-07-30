В Казахстане за сутки выявили 3107 случаев коронавируса

CentralAsia (KZ) - В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 3107 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает оперативный штаб.

Всего в стране подтверждено 1 347 467 случаев, из них:

в Нур-Султане - 932,

в Алматы - 568,

в Карагандинской области - 357,

в Жетысуской области - 162,

в Алматинской области - 132,

в Акмолинской области – 123,

в ЗКО - 110,

в Жамбылской области - 101,

в Шымкенте - 78,

в Кызылординской области - 77,

в Павлодарской области - 71,

в Абайской области - 65,

в Костанайской области - 63,

в Актюбинской области - 46,

в Атырауской области - 58,

в СКО - 43,

в Мангистауской области - 41,

в Улытауской области – 29,

в Туркестанской области – 27,

в ВКО – 24.

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Коронавирус в Казахстане

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