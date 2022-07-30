В Казахстане за сутки выявили 3107 случаев коронавируса

CentralAsia (KZ) - В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 3107 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает оперативный штаб.
Всего в стране подтверждено 1 347 467 случаев, из них:
в Нур-Султане - 932,
в Алматы - 568,
в Карагандинской области - 357,
в Жетысуской области - 162,
в Алматинской области - 132,
в Акмолинской области – 123,
в ЗКО - 110,
в Жамбылской области - 101,
в Шымкенте - 78,
в Кызылординской области - 77,
в Павлодарской области - 71,
в Абайской области - 65,
в Костанайской области - 63,
в Актюбинской области - 46,
в Атырауской области - 58,
в СКО - 43,
в Мангистауской области - 41,
в Улытауской области – 29,
в Туркестанской области – 27,
в ВКО – 24.
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