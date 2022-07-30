Восстановлена работа казахского нефтепровода КТК после проблем с энергоснабжением

CentralAsia (KZ) - Энергоснабжение объектов Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) восстановлено. Трубопровод Тенгиз—Новороссийск работает в штатном режиме. 27 июля из-за грозы от энергоснабжения были отключены производственные объекты КТК.

«В настоящее время, нефтепроводная система Тенгиз--Новороссийск работает в штатном режиме, что обеспечивает выполнение заявок грузоотправителей нефти»,— говорится в сообщении КТК.

КТК — основной маршрут экспорта нефти из Казахстана. Труба идет от месторождений запада страны (ключевое — Тенгиз) в порт Новороссийска. В прошлом году прокачка составила 60,7 млн тонн. Основными акционерами консорциума являются Россия (31%), Казахстан (20,75%), Chevron (15%), ЛУКОЙЛ (12,5%), Exxon (7,5%), Rosneft-Shell Caspian Ventures Limited (7,5%).

27 июля станции «Курмангазы» и «Исатай» были отключены от электроснабжения из-за погодных условий и падения нескольких опор воздушных линий электропередачи. Компания заверяет, что это не повлияло на график отгрузки нефти, питание основного оборудования осуществлялось от резервных источников.

Ранее в июле КТК столкнулся с другой проблемой — российский суд приостановил работу морского терминала из-за выявленных Ространснадзором нарушений. Апелляционный суд отменил решение. Однако власти Казахстана начали обдумывать варианты экспорта в обход России.

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