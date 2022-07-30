Германия поставит Украине 16 танковых мостоукладчиков Biber

CentralAsia (CA) - Германия поставит Украине 16 танковых мостоукладчиков Biber. Шесть машин будут доставлены осенью этого года, еще десять — в следующем. Украинские военные пройдут обучение по эксплуатации машин.

«После того как на этой неделе правительство Украины подтвердило федеральному правительству, что оно нуждается в дальнейшей поддержке, министр Кристине Ламбрехт немедленно приняла решение доставить 16 бронированных мостоукладчиков типа Biber»,— сообщается на сайте Министерства обороны ФРГ.

В конце июня правительство Германии обнародовало полный список вооружения, предназначенного для украинской армии. В июле Кристине Ламбрехт заявила, что ресурсы Бундесвера для помощи Украине заканчиваются.