На торгах в США проданы «наручные часы Гитлера» за $1,1 млн. Фото

CentralAsia (CA) - Наручные часы, которые, как говорят, в свое время принадлежали лидеру нацистской Германии Адольфу Гитлеру, проданы в четверг, 28 июля, на торгах в аукционном доме Alexander Historical Auctions в штате Мэриленд, США, за более чем 1,1 млн долларов, пишет Deutsche Welle.

На золотом корпусе изделия выгравированы орел, свастика и инициалы лидера германских нацистов. Сумма, за которую лот ушел с молотка, оказалась значительно ниже его стартовой цены: за аксессуар рассчитывали выручить от 2 до 4 млн долларов.

Согласно сведениям аукционного дома, ушедшие с молотка золотые часы были подарены Гитлеру в 1933 году членами НСДАП. Они были обнаружены 4 мая 1945 года - четыре дня спустя после самоубийства Гитлера в Берлине - неким французским солдатом в бывшей альпийской резиденции Гитлера в Берхтесгадене. Утверждается, что часы находились во владении семьи солдата на протяжении десятилетий.

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На аукционе был продан и целый ряд других артефактов нацистской эпохи. Так, по данным сайта аукционного дома Alexander Historical Auctions, за имперского орла, предположительно, находившегося в рейхсканцелярии в Берлине, было заплачено 200 тыс. долларов. Бронзовый бювар, на котором Гитлер, как утверждается, подписал Мюнхенское соглашение 1938 года о присоединении пограничных территорий Чехословакии, населенных немцами, к нацистской Германии, приобретен за 290 тыс. долларов.