В Нью-Йорке объявили режим ЧП из-за оспы обезьян

// WHO/Nigeria Centre for Disease Control

CentralAsia (CA) - Губернатор Нью-Йорка Кэти Хокул решила объявить режим чрезвычайного положения (ЧП) в штате из-за вспышки оспы обезьян. Каждый четвертый случай заражения в США приходится на Нью-Йорк.

«После ознакомления с последними данными по вспышке оспы обезьян в штате я объявляю режим ЧП… чтобы укрепить наши усилия по противостоянию этой вспышке»,— заявила губернатор, чьи слова приводит ее пресс-служба.

По данным американского Центра по контролю и профилактике заболеваний, в общей сложности в США выявлено 5189 случаев заражения оспой обезьян, в Нью-Йорке зарегистрировано 1345 случаев. Штат лидирует по заболеваемости. За ним следуют крупные штаты, где зафиксировано менее 1 тыс. случаев — Калифорния (799), Иллинойс (419), Флорида (373), Техас (351) и Джорджия (351).

23 июля Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку оспы обезьян чрезвычайной ситуацией в сфере здравоохранения. В Европе уже одобрили для использования одну вакцину. США могут ввести режим ЧП на федеральном уровне.

Оспа обезьян — вирусное заболевание. Его симптомы похожи на те, что наблюдались у пациентов с натуральной оспой, но менее серьезны. Это высокая температура, мышечные боли, характерная сыпь и зуд. Высыпания начинаются с лица и постепенно распространяются на тело, небольшие пятна превращаются в пузырьки с жидкостью. Проходит оспа обезьян обычно сама, но люди со слабым иммунитетом, дети и беременные могут переносить ее тяжелее.

Впервые оспу обезьян выявили в 1958 году. Большинство случаев заражения обнаружили в Африке, однако в мае этого года вспышка заболевания произошла в других странах. Первый случай заражения был зафиксирован в Великобритании, инфицированный приехал из Нигерии. ВОЗ определила, что летальность этого варианта составляет 3,6%.