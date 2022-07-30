«Газпром» прекратил поставки газа в Латвию
- Азия и мир, экономика
- 14:03, 30 июля 2022
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CentralAsia (CA) - «Газпром» с сегодняшнего дня, 30 июля, прекратил поставки газа в Латвию в рамках июльской заявки. Как сообщили в компании, прекращение поставок связано с «нарушением условий отбора газа». О каких нарушениях речь, не уточняется.
Накануне стало известно, что латвийский оператор Latvijas gaze продолжает закупать российский газ через посредника. Компания рассказала, что покупает газ не напрямую у «Газпрома», а оплату проводит в евро.
В 2021 году примерно 90% купленного Латвией газа приходилось на Россию. В июне премьер Латвии Кришьянис Кариньш говорил, что его страна не намерена возобновлять импорт российского газа. Его поставки в страну планируется запретить с 2023 года.
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