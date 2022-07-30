В России за сутки выявили более 12 тыс. случаев COVID
- Азия и мир, общество
- 15:14, 30 июля 2022
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CentralAsia (CA) - В России за сутки выявили 12 248 заражений коронавирусной инфекцией, это максимум с 10 апреля, тогда сообщалось о 13 056 заболевших, следует из данных оперативного штаба по борьбе с пандемией.
За последние сутки от коронавируса умерли 43 человека, выздоровели — 6209.
Всего с начала пандемии в России COVID-19 заразились более 18,5 млн человек, скончались свыше 382,3 тыс., следует из данных оперштаба. Однако, по данным Росстата, общее число погибших с COVID-19 по май составляло более 815 тыс. человек. Статистическая служба учитывает в том числе случаи, когда коронавирус не был основной причиной смерти.
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