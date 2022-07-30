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В Каракалпакстане назначен новый глава МВД
Бахтияр Торебеков
Бахтияр Торебеков

CentralAsia (UZ) -  В Каракалпакстане назначен новый министр внутренних дел. Им стал Бахтияр Исмандиярович Торебеков, сообщает Агентство развития государственной службы при президенте Узбекистана.

До этого Бахтияр Торебеков служил начальником отдела внутренних дел Кунградского района Каракалпакстана.

Предыдущий министр Аманбай Орынбаев, проработавший на этой должности менее пяти месяцев, на днях был назначен первым замглавы Совета министров Каракалпакстана.

23 июля на сессии Жокаргы Кенеса Каракалпакстана было сообщено о назначении новым прокурором республики Эркабая Таджиева, который в 2016—2017 годах уже был прокурором Каракалпакстана. Он сменил на этом посту Фархата Алламбергенова.

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