Установлены личности погибших при пожаре в хостеле в Москве

CentralAsia (CA) -

Прокуратура Москвы сообщила, что установила личности жертв пожара в хостеле на юге Москвы.

«Установлены личности восьми погибших в результате пожара в хостеле на юге Москвы. Это мужчины в возрасте 19, 33, 35 лет, двое 60-летних и двое 38-летних. Возраст еще одного мужчины устанавливается», - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

Расследование уголовного дела контролируется прокуратурой Москвы, добавили там.

В свою очередь, осведомленный источник сообщил «Интерфаксу», что среди погибших - граждане России, Беларуси, Узбекистана и Азербайджана.

О том, что среди погибших двое граждан Узбекистана сообщает и Podrobno.uz со ссылкой на данные Агентства по внешней трудовой миграции.

«Два узбекистанца погибли в результате пожара в хостеле в Москве. Граждане Узбекистана 2003 и 1986 годов рождения. Агентство примет необходимые меры для доставки тел соотечественников на Родину», - говорится в сообщении.

Пожар возник в хостеле, расположенном по адресу: улица Алма-Атинская, дом 7, корпус 2. Сообщение о пожаре поступило 28 июля около полуночи. Загорелся первый этаж 16-этажного жилого дома. Огнем было охвачено около 150 кв. м. Пожарные спасли более восьми человек. Из дома были эвакуированы свыше 200 человек. В 00:21 29 июля пожар был локализован, в 00:47 потушен.

По информации Следственного комитета, пожар мог начаться из-за неисправной электропроводки.