Новый посол США в Узбекистане заявил, что будет поддерживать защиту прав лиц с нетрадиционной сексуальной ориентацией

Джонатан Хеник

CentralAsia (UZ) - Новый посол США в Узбекистане Джонатан Хеник в ходе выступления в Сенате заявил, что будет поддерживать защиту прав лиц с нетрадиционной сексуальной ориентацией (LGBTQI+), а также религиозных меньшинств и женщин. По его словам, сейчас в Узбекистане «американские ценности малопонятны или, что еще хуже, активно искажаются злонамеренными субъектами».

«Данное назначение является кульминацией моего жизненного интереса к этому региону. В университете я специализировался на Советском Союзе с упором на страноведение Центральной Азии. Я провел полгода за границей и побывал в Узбекистане до обретения им независимости. Когда я приступил к дипломатической службе, я ухватился за возможность выполнить свое первое зарубежное задание в нашем недавно открытом посольстве в Ташкенте. Я также провел большую часть своей карьеры, работая в этом регионе», – отметил американский дипломат.

По его словам, расположенный в самом сердце Центральной Азии, Узбекистан является страной с богатой историей, молодым и растущим населением и большим потенциалом для процветания в будущем. Тесные отношения США с Узбекистаном имеют последствия, выходящие за рамки нашей двусторонней повестки дня и затрагивающие другие страны Центральной Азии, Афганистан, Турцию и Индо-Тихоокеанский регион. В основе этих отношений, которым уже больше 30 лет, – твердая поддержка Соединенными Штатами независимости, суверенитета и территориальной целостности Узбекистана.

Узбекистан, добавил Хеник, становится все более динамичным игроком в Центральной Азии с момента принятия широкой программы политических, экономических и социальных реформ в 2016 году.

«Мы приветствуем эти события и сотрудничаем с Узбекистаном для реализации реформ, которые способствуют уважению прав человека, демократическому управлению, и справедливому экономическому росту. Как дипломат, я сам почувствовал силу построения отношений, участия в дипломатических процессах, а также то, какую пользу это может принести как отдельным людям, так и гражданскому обществу в целом. Я буду работать над продолжением и улучшением уже начатых значимых инициатив по укреплению системы образования Узбекистана и расширению возможностей обмена. Эти впечатляющие усилия являются свидетельством укрепления двусторонних отношений между Соединенными Штатами и Узбекистаном», – сказал он.

«Я буду работать с правительством Узбекистана над расширением и углублением нашего сотрудничества, и придерживаться курса на реформы. Я буду поощрять развитие подотчетных демократических институтов, процветающее гражданское общество и независимые СМИ, укрепление законности и защиту прав человека для всех, особенно для наиболее уязвимых и изолированных, в том числе женщин, религиозных меньшинств и LGBTQI+ (лесбиянок, геев, бисексуалов, трансгендеров, квиров и интерсексуалов)», – подчеркнул он.

Дипломат также добавил, что Узбекистан добился прогресса в модернизации своей экономики, стремясь восстановить международные связи, благодаря которым страна нашла свое место в центре исторических торговых путей. Природные ресурсы Узбекистана, а также его производственные и сельскохозяйственные мощности вызывают растущий интерес со стороны американских компаний, в том числе тех, кто ищет альтернативы хлопку из провинции Синьцзян КНР.

По мнению Хеника, Узбекистан также стал региональным лидером в инициативах по «зеленой» экономике со своими амбициозными планами в области возобновляемых источников энергии, и одной из двух стран Центральной Азии, подписавших Глобальное обязательство по метану (Global Methane Pledge). Процветающий, более зеленый Узбекистан, создающий рабочие места для своего населения и диверсифицирующий свою международную торговлю – несомненно в интересах Соединенных Штатов.

«Поскольку правительство продолжает подготовку ко вступлению во Всемирную торговую организацию, я буду подчеркивать важность улучшения инвестиционного климата и институционализации международных трудовых норм. Я также уделю приоритетное внимание расширению партнерства США в области безопасности. Узбекистан уже давно является важным партнером в поддержании стабильности в Афганистане. Я рассчитываю на укрепление двустороннего и регионального сотрудничества в области безопасности, в том числе по вопросам деятельности правоохранительных органов, безопасности границ и борьбы с терроризмом», – отметил он.

Хеник пообещал создать благоприятную рабочую среду в посольстве в Ташкенте в соответствии с представлением сотрудников Госдепартамента, которые ценят коллегиальность, командную работу и уважение.

«Разнообразие американского народа – наша самая большая сила, и важно, чтобы посольства США продемонстрировали свое разнообразие в таких странах, как Узбекистан, где американские ценности малопонятны или, что еще хуже, активно искажаются злонамеренными субъектами. Я буду стремиться продвигать интересы США и укреплять наше стратегическое партнерство с Узбекистаном, укрепляя нашу двустороннюю безопасность, отношения между людьми и экономические связи, а также продвигая демократические ценности, которые мы разделяем», – сказал он.