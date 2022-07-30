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Делегация талибов посетила Самарканд. Фото

CentralAsia (UZ) -  Делегация талибов во главе с исполняющим обязанности министра иностранных дел Афганистана Амир Ханом Муттаки 29 июля посетила Самарканд.

На железнодорожном вокзале города Самарканда гостей встретил хоким области Эркинжон Турдимов, передает УзА.

Члены делегации в сопровождении специального представителя президента по Афганистану Исматуллы Иргашева посетили святые места поклонения и исторические памятники Самарканда.

Во время посещения заново возводимого комплекса Имама Бухари в честь великого мухаддиса (собирателя хадисов) были прочитаны суры из Корана.

«Гостям была представлена подробная информация о проводимых в комплексе строительных работах. Большое впечатление на гостей произвела новая мечеть на десять тысяч человек, условия, которые будут созданы для паломников», – говорится в сообщении.

Затем Амир Хан Муттаки посетил мечеть Хазрати Хизр, которая считается первой мечетью в Центральной Азии, а также мавзолеи Хужа Дониёра и Амира Темура, ознакомился с музейным комплексом Мирзо Улугбека и обсерваторией.

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