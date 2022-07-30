В Ираке в ходе антиправительственных протестов пострадали 60 человек

CentralAsia (CA) - В Багдаде возобновились протесты, участники которых требуют распустить парламент. Полиция применила для разгона протестующих слезоточивый газ, пострадало как минимум 60 человек.

Демонстранты попытались перелезть через бетонные заграждения вокруг зеленой зоны, где находятся правительственные здания и посольства, передает «Аль-Джазира». Несмотря на усилия полиции протестующие пока не расходятся. Госпитализировано уже 60 человек, многие из них получили ранения легкой и средней степени тяжести, сообщает телеканал «Ас-Сумария». У 27 человек — тяжелые ранения.

В прошлый раз протестующие штурмовали здание парламента в среду, 27 июля. Вчера, 29 июля, полиция начала закрывать въезд в зеленую зону. И. о. премьер-министра Ирака Мустафа аль-Казыми призывал полицию и подразделения армии защищать правительственные учреждения, но избегать применения силы против демонстрантов, передает ТАСС.

Политический кризис в Ираке наблюдается с октября 2021 года, когда в стране прошли досрочные парламентские выборы. Ситуация усугубляется энергетическим кризисом, а также ростом активности террористических организаций.