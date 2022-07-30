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Минобороны России сообщило об ударах по президентской бригаде и «Кракену»
Игорь Конашенков
Игорь Конашенков

CentralAsia (CA) -  Российские военные уничтожили воинский железнодорожный эшелон в Донецкой области, который перевозил «элитный батальон бригады президента Украины». Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«Высокоточным оружием воздушного базирования вечером 28 июля прямым попаданием разгромлен воинский железнодорожный эшелон на станции Красноармейск Донецкой Народной Республики, перевозивший элитный штурмовой батальон 1-й отдельной бригады президента Украины», — заявил Конашенков.

По его словам, в результате удара уничтожено более 140 «националистов». «Еще около 250 боевиков получили ранения различной степени тяжести. Вся военная техника, находившаяся в эшелоне, выведена из строя», — добавил Конашенков.

Кроме того, в Минобороне РФ отчитались об уничтожении более 30 «неонацистов» из украинского формирования «Кракен», находившихся в ангарах мясокомбината в Харьковской области.

«Высокоточными ракетами «Искандер» в районе города Богодухов Харьковской области нанесен удар по пункту временный дислокации националистического формирования «Кракен», оборудованному в ангарах местного мясокомбината. Уничтожено более 30 нацистов и 10 единиц военной техники», — сообщили в пресс-службе.

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