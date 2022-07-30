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Украина озвучила свои данные о потерях российской армии за 157 дней военных действий
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  Генштаб ВС Украины озвучил общие боевые потери российской армии за время военных действий в Украине с 24 февраля по 30 июля.

Ориентировочные потери войск РФ, по данным ВСУ, составили:

личного состава 40670 (+170) человек,

танков ‒ 1759 (+10) ед,

боевых бронированных машин ‒ 3995 (+8) ед,

артиллерийских систем – 906 (+6) ед,

РСЗО - 258 (+0) ед,

средств ПВО - 117 (+0) ед,

самолетов – 222 (+0) ед,

вертолетов – 190 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 733 (+2),

крылатых ракет – 174 (+0),

кораблей/катеров - 15 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 2889 (+19) ед,

специальной техники – 78 (+1).

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