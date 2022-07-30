Украина озвучила свои данные о потерях российской армии за 157 дней военных действий
- Азия и мир, политика
- 18:06, 30 июля 2022
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Иллюстративное фото
CentralAsia (CA) - Генштаб ВС Украины озвучил общие боевые потери российской армии за время военных действий в Украине с 24 февраля по 30 июля.
Ориентировочные потери войск РФ, по данным ВСУ, составили:
личного состава 40670 (+170) человек,
танков ‒ 1759 (+10) ед,
боевых бронированных машин ‒ 3995 (+8) ед,
артиллерийских систем – 906 (+6) ед,
РСЗО - 258 (+0) ед,
средств ПВО - 117 (+0) ед,
самолетов – 222 (+0) ед,
вертолетов – 190 (+0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня – 733 (+2),
крылатых ракет – 174 (+0),
кораблей/катеров - 15 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн - 2889 (+19) ед,
специальной техники – 78 (+1).
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