Украина озвучила свои данные о потерях российской армии за 157 дней военных действий

Азия и мир, политика

18:06, 30 июля 2022

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Иллюстративное фото CentralAsia (CA) - Генштаб ВС Украины озвучил общие боевые потери российской армии за время военных действий в Украине с 24 февраля по 30 июля. Ориентировочные потери войск РФ, по данным ВСУ, составили: личного состава 40670 (+170) человек, танков ‒ 1759 (+10) ед, боевых бронированных машин ‒ 3995 (+8) ед, артиллерийских систем – 906 (+6) ед, РСЗО - 258 (+0) ед, средств ПВО - 117 (+0) ед, самолетов – 222 (+0) ед, вертолетов – 190 (+0) ед, БПЛА оперативно-тактического уровня – 733 (+2), крылатых ракет – 174 (+0), кораблей/катеров - 15 (+0) ед, автомобильной техники и автоцистерн - 2889 (+19) ед, специальной техники – 78 (+1). За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia