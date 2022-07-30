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Земля установила рекорд по скорости вращения, - ученые

CentralAsia (CA) -  Ученые установили, что скорость вращения Земли вокруг своей оси резко увеличилась. Так, 29 июня на Земле был зафиксирован рекорд ее вращения - в этот день планета совершила оборот вокруг своей оси на 1,59 миллисекунды быстрее обычного, передает TimeAndDate.

На данный момент ученые точно не знают, что повлияло на скорость вращения планеты. По их словам, изменение скорости окажет негативное влияние на работу всех навигационных систем, а также компьютеров, смартфонов и систем связи на планете.

Скорость планеты измеряется с 1973 года, ученые узнают эту метрику с помощью атомных часов и, таким образом, устанавливают количество времени, которое требуется Земле на полный оборот вокруг своей оси.

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