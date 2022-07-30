США передадут Украине новую партию беспилотников в августе

CentralAsia (CA) - Пентагон планирует передать Киеву новую партию беспилотников Phoenix Ghost в августе. Кроме того, Минобороны США отметило, что принимало участие в закупке значительного количества запчастей для самолетов, но в большей степени сосредоточено на среднесрочном и долгосрочном сотрудничестве в авиации.

Phoenix Ghost были представлены Украине «на ранних этапах» конфликта с Россией, сообщил представитель Пентагона на брифинге. Его имя не уточняется в расшифровке ведомства. «У них еще есть некоторые из тех оригинальных систем, которые мы им предоставили. Доставка следующей партии… начнется в августе»,— сказал представитель Минобороны США. Он отметил, что Вашингтон рассчитывает на регулярные поставки в будущем.

Говоря о поддержке в авиации, чиновник отметил, что Украина использует самолеты советского типа. «И мы действительно были привлечены к усилиям по закупке значительного количества запасных частей для этих самолетов… Но у нас нет таких самолетов. Так что наше внимание с точки зрения потенциальных инвестиций в авиацию действительно гораздо больше сосредоточено на среднесрочной и долгосрочной перспективе»,— объяснил он журналистам.

22 июля президент США Джо Байден одобрил очередной пакет помощи Украине на $270 млн. В него войдут четыре реактивные системы залпового огня HIMARS и 500 новых тактических беспилотников Phoenix Ghost. Объем военной помощи Украине со стороны США достиг $8,2 млрд.