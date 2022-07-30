Папа Франциск допустил отречение от престола из-за проблем со здоровьем

CentralAsia (CA) - Папа римский Франциск заявил, что его апостольский визит в Канаду, проходивший с 24 по 29 июля, стал для него «небольшим испытанием» из-за проблем со здоровьем. Он подчеркнул, что вынужден беречь силы или задуматься о возможном отречении, пишет The Times of Israel.

«Это не странно. Это не катастрофа. Вы можете сменить папу… Я думаю, что в моем возрасте я должен экономить (свою энергию), чтобы иметь возможность служить церкви, или, наоборот, думать о возможности отойти от дел»,— рассказал религиозный деятель в ходе сегодняшней пресс-конференции.

Папа римский страдает из-за артроза, который мешает ему полноценно принимать участие в церковных службах. По причине недуга он передвигается в кресле-коляске.

4 июля 85-летний понтифик опроверг слухи о скором отречении и сказал, что хотел бы в ближайшее время посетить Канаду, Россию и Украину. Если действующий папа примет решение об отречении, он станет четвертым понтификом в истории католической церкви, отрекшимся от сана.