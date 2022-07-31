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В Казахстане за сутки выявили 2713 случаев коронавируса
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (KZ) -  В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 2713 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает оперативный штаб.

По регионам:

в городе Нур-Султан – 951;

в городе Алматы – 532;

в Карагандинской области – 345;

в Акмолинской области – 120;

в Жетысуской области – 100;

в Кызылординской области – 73;

в Павлодарской области – 68;

в Костанайской области – 66;

в городе Шымкент – 64;

в Жамбылской области – 57;

в Атырауской области – 49;

в Алматинской области – 44;

в СКО – 43;

в ЗКО – 42;

в Актюбинской области – 41;

в Абайской области – 35;

в ВКО – 27;

в Туркестанской области – 27;

в Мангистауской области – 24;

в Улытауской области – 5.

Всего в стране подтверждено 1 350 180 случаев.

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Коронавирус в Казахстане
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