В Казахстане за сутки выявили 2713 случаев коронавируса

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CentralAsia (KZ) - В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 2713 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает оперативный штаб.
По регионам:
в городе Нур-Султан – 951;
в городе Алматы – 532;
в Карагандинской области – 345;
в Акмолинской области – 120;
в Жетысуской области – 100;
в Кызылординской области – 73;
в Павлодарской области – 68;
в Костанайской области – 66;
в городе Шымкент – 64;
в Жамбылской области – 57;
в Атырауской области – 49;
в Алматинской области – 44;
в СКО – 43;
в ЗКО – 42;
в Актюбинской области – 41;
в Абайской области – 35;
в ВКО – 27;
в Туркестанской области – 27;
в Мангистауской области – 24;
в Улытауской области – 5.
Всего в стране подтверждено 1 350 180 случаев.
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Коронавирус в Казахстане
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