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США может не хватить вакцин от оспы обезьян

CentralAsia (CA) -  Американцам из групп риска может не хватить вакцин от оспы обезьян, сообщает The Washington Post.

Чтобы вакцинировать 1,6 млн человек необходимо 3,2 млн доз. Власти заявляли, что у них есть 1,1 млн доз вакцины Jynneos, новых поступлений до октября не запланировано.

Эксперт в области здравоохранения вашингтонского Центра стратегических и международных исследований Стивен Моррисон сообщил, что в США даже к концу 2022 года не будет и 2 млн доз.

Для полной вакцинации одному человеку нужно вводить две дозы препарата.

В США выявлено около 5,2 тыс. заражений оспой обезьян, ни один человек не умер. На этой неделе в Нью-Йорке был объявлен режим чрезвычайной ситуации. 23 июля Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку оспы обезьян чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения, вызывающей обеспокоенность в международном масштабе.

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