Байден снова получил положительный результат теста на коронавирус

Джо Байден

CentralAsia (CA) - Президент США Джо Байден в 30 июля сдал очередной тест на коронавирус, он дал положительный результат, сообщил его лечащий врач Кевин О'Коннор.

21 июля стало известно, что американский лидер заразился коронавирусом, но с тех пор результаты его тестов уже четыре раза — были отрицательными.

По словам О'Коннор, повторный положительный результат теста после выздоровления в редких случаях встречается у пациентов, которые лечились препаратом «Паксловид» (нирматрелвир) компании Pfizer, который получал Байден. Симптомов COVID-19 у президента не зафиксировано, он чувствует себя хорошо, поэтому причин возобновлять лечение нет, но Байден будет находиться под пристальным наблюдением врачей и вернется на самоизоляцию.

Как рассказывал сам президент, он перенес ковид с легкими симптомами. Основным признаком болезни у него, по словам врача, было больное горло, также наблюдались сухой кашель, насморк и утомляемость. По мнению О'Коннора, Байден, вероятнее всего, заразился подвариантом BA.5 омикрон-штамма коронавируса.

О случаях повторного выявления инфекции после лечения препаратом «Паксловид» в мае сообщали Центры по контролю и профилактике заболеваний США. Там отметили, что состояние таких пациентов вскоре приходило в норму, а их тесты вновь оказывались отрицательными без какого-либо дополнительного лечения.