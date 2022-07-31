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Зеленский призвал к эвакуации из Донецкой области и пообещал помощь

CentralAsia (CA) -  Президент Украины Владимир призвал граждан эвакуироваться из Донецкой области, особенно из зон активных боевых действий. Об этом он сообщил в своем обращении в Telegram

«В зонах самых жестоких боев 100 тыс. людей, 10 тыс. детей. Многие отказываются уехать. Но это действительно нужно сделать», — сказал он, заявив, что начать эвакуацию как можно раньше, особенно если речь идет о семьях с детьми. Он призвал граждан говорить с друзьями и родственниками, остающимися в регионе, чтобы убедить их уехать, и по возможности оказывать помощь переселенцам.

Президент отметил, что правительственное решение об обязательной эвакуации из Донецкой области уже есть, и сейчас все в процессе организации. «Полное сопровождение, полная помощь — и логистическая, и выплаты. Нужно только решение от самих людей, которые до сих пор его не приняли для себя. Выезжайте, мы поможем», — сказал он.

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