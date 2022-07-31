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Среди погибших при пожаре в хостеле в Москве есть двое узбекистанцев
Предыстория: Восемь мигрантов погибли в результате пожара в Москве. Фото

CentralAsia (UZ) -  Среди погибших при пожаре в хостеле в Москве есть двое узбекистанцев. Об этом сообщает Агентство по внешней трудовой миграции Узбекистана.

По предварительной информации, двое из погибших (С.Н., 2003 г.р. и А.А., 1986 г.р.) являются гражданами Узбекистана.

8 человек погибли и 4 пострадали в результате пожара в общежитии на улице Алма-Атинская в Москве поздним вечером 28 июля.

Расследование уголовного дела контролируется прокуратурой Москвы.

Среди погибших - граждане России, Беларуси, Узбекистана и Азербайджана.

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