ISW : Российские войска вели наземные атаки в районе Бахмута, Донецка и Изюма (карта военных действий в Украине)

- Азия и мир, политика
- 13:01, 31 июля 2022
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CentralAsia (CA) - Американский Институт изучения войны (Institute for the Study of War) в ночь с 30 на 31 июля опубликовал новую карту боевых действий в Украине.
По его данным, российские войска вели наземные атаки вокруг Бахмута и окрестностей Донецка, а также юго-западнее Изюма. Однако атака к востоку от Бахмута принесла ограниченные успехи.
Выводы института:
На спутниковых снимках видно, что российские подкрепления сосредоточены у границы с Украиной на наземной линии связи (GLOC), ведущей в сторону Изюма.
Украинские силы превентивными артиллерийскими ударами сорвали наземную атаку российских войск в Херсонской области.
Украинские официальные лица утверждают, что из-за повреждения железнодорожного моста через Днепр возле Херсона российские войска не могут пополнить запасы своих позиций на западном берегу реки по железной дороге.
В настоящее время российские силы участвуют в нескольких основных операциях:
Основное усилие - Восточная Украина (состоит из одного подчиненного и трех вспомогательных усилий).
Подчиненный главный удар - окружение украинских войск в котле между Изюмом и Донецкой и Луганской областями.
Supporting Effort 1 — город Харьков.
Усилие поддержки 2 - Южная ось.
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