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Илон Маск подал встречный иск к Twitter
Илон Маск
Илон Маск
Предыстория: Twitter подал в суд на Илона Маска за отказ от покупки соцсети

CentralAsia (CA) -  Американский бизнесмен Илон Маск подал встречный иск к Twitter. Об этом сообщает CNBC.

Иск был подан через несколько часов после того, как суд назначил на 17 октября начало рассмотрения иска Twitter против Маска, в котором компания требует обязать бизнесмена завершить ее покупку. Издание отмечает, что, по правилам суда, отредактированная версия документа вскоре может быть опубликована.

В апреле руководство Twitter заявило, что Илон Маск намерен выкупить суть микроблогов за 44 млрд долларов, но в середине мая миллиардер сообщил, что сделки не будет, пока компания не раскроет долю ботов и спам-аккаунтов среди реальных пользователей. По данным Маска, спам-боты могут превышать 20-25% от реальных аккаунтов. По мнению юристов Маска, такие данные имеют основополагающее значение для эффективности бизнеса. 8 июля Маск официально отказался от покупки Twitter и уведомил об этом саму компанию.

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