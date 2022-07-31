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В России за сутки выявили более 12,4 тыс. случаев COVID

CentralAsia (CA) -  В России за сутки выявили 12 тыс. 498 заражений коронавирусной инфекцией, сообщает оперативный штаб по борьбе с пандемией.

За последние сутки от коронавируса умерли 38 человек, выздоровели — 6056.

Всего с начала пандемии в России COVID-19 заразились более 18,5 млн человек, скончались свыше 382,3 тыс., следует из данных оперштаба. Однако, по данным Росстата, общее число погибших с COVID-19 по май составляло более 815 тыс. человек. Статистическая служба учитывает в том числе случаи, когда коронавирус не был основной причиной смерти.

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