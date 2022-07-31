Врач-иммунолог: Через год будет известно, стал ли COVID-19 сезонным

CentralAsia (CA) - Окончательно утверждать, что коронавирус стал сезонным заболеванием можно будет через год. Об этом рассказал специалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог, доктор медицинских наук в России Владислав Жемчугов.

Он отметил, что есть два сценария завершения пандемии.

Первый: переход коронавирусной инфекции в состояние сезонного заболевания, как грипп. По словам Жемчугова, SARS-CoV-2 будет циркулировать среди людей все время - то есть, из Южного полушария в Северное.

«Сейчас, когда у нас лето, в Южном полушарии - разгар зимы. Следующей весной мы увидим, закончится ли эта волна или не закончится, останется ли на лето», - пояснил эксперт. Нужно, чтобы прошло время, тогда станет ясно, стал ли коронавирус сезонным, подчеркнул Жемчугов.

Второй, более вероятный вариант развития событий, по мнению иммунолога, это переход коронавируса в состояние природно-очаговой инфекции. В этом случае вирус может найти «хозяина» - носителя в природе.

Когда уровень популяционного иммунитета человечества уменьшится и перестанет защищать, то коронавирус опять выйдет в человеческое сообщество - как существуют чума, Эбола, и множество других природно-очаговых инфекций,- рассказал он.

Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в мире достигло 576 млн 248 тыс. 284. Об этом свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса в мире от последствий заражения COVID-19 скончались 6 млн 398 тыс. 478 человек.

В число стран с более чем 20 млн случаев заражения входят США, Индия, Бразилия, Франция, Германия и Великобритания.