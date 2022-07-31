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Нур-Султан приближается к «красной зоне» по коронавирусу

CentralAsia (KZ) -  По данным матрицы оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 31 июля Нур-Султан приближается к «красной зоне».

На границе с «желтой» находится Талдыкорганская область. За ним следуют Алматы и Алматинская область. В последний день июля «желтой» зоне находится только Нур-Султан. В «зеленой» — все остальные регионы Казахстана.

За последние сутки В Нур-Султане зарегистрирован 951 новый случай COVID-19; Алматы – 532. Всего в стране сообщается о 2 713 новых случаях заболевания короноавирсом.

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