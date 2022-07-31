Путин изменил Морскую доктрину России впервые за 7 лет

CentralAsia (CA) - Морская доктрина России изменена впервые за 7 лет. Президент Владимир Путин утвердил Корабельный устав Военно-морского флота (ВМФ) и Морскую доктрину страны, сообщает пресс-служба Кремля.

«Признать утратившей силу Морскую доктрину Российской Федерации, утвержденную Президентом Российской Федерации 17 июня 2015 года.», — сказано в документе.

Путин во время выступления на параде в честь Дня ВМФ в Кронштадте отметил, что в новой редакции Морской доктрины обозначены границы России, в том числе в Арктике и на Черном море, в документе закреплена готовность твердо и всеми средствами обеспечивать их безопасность.

Также в документе указаны основные угрозы нацбезопасности России в Мировом океане. Среди них — рост активности НАТО и «стремление США к доминированию» в Мировом океане.

Морскую доктрину приняли в России в 2001 году, летом 2015 года Путин внес в нее поправки из-за «расширения НАТО» на восток и присоединения Крыма. Вице-премьер Дмитрий Рогозин тогда отметил, что в тексте отражено изменение ситуации в мире и укрепление России в качестве морской державы.