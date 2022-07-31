Турция: Экспорт украинского зерна может начаться 1 августа

- Азия и мир, экономика
- 17:22, 31 июля 2022
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CentralAsia (CA) - Подготовка к отправке первого корабля с украинским зерном завершена, вероятно, он покинет Одессу в понедельник, 1 августа. Об этом заявил представитель турецкого президента Ибрагим Калын, передает Haberturk.
«Суда готовы покинуть одесский порт. Первое судно, вероятно, покинет порт уже завтра утром», — сказал Калын.
Калын предположил, что ситуация поспособствует возобновлению мирных переговоров между Россией и Украиной, если достигнутые 22 июля соглашения о гарантии безопасного вывоза зерна из трех украинских портов будут успешно выполняться.
Аналогичное суждение прежде высказывал глава турецкого МИДа Мевлют Чавошоглу, указав, что соглашение может позволить повысить доверие между Москвой и Киевом.
Как пишет CNN Turk, в составе первого конвоя пройдут 16 кораблей, в турецкие территориальные воды они прибудут к 3 августу. После отгрузки в Турции зерно, скорее всего, направится в Сомали. В ООН указывали, что в этой стране с голодом столкнулись уже почти 250 тыс. человек.