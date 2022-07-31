Турция: Экспорт украинского зерна может начаться 1 августа

Представитель президента Турции Ибрагим Калын

CentralAsia (CA) - Подготовка к отправке первого корабля с украинским зерном завершена, вероятно, он покинет Одессу в понедельник, 1 августа. Об этом заявил представитель турецкого президента Ибрагим Калын, передает Haberturk.

«Суда готовы покинуть одесский порт. Первое судно, вероятно, покинет порт уже завтра утром», — сказал Калын.

Калын предположил, что ситуация поспособствует возобновлению мирных переговоров между Россией и Украиной, если достигнутые 22 июля соглашения о гарантии безопасного вывоза зерна из трех украинских портов будут успешно выполняться.

Аналогичное суждение прежде высказывал глава турецкого МИДа Мевлют Чавошоглу, указав, что соглашение может позволить повысить доверие между Москвой и Киевом.

Как пишет CNN Turk, в составе первого конвоя пройдут 16 кораблей, в турецкие территориальные воды они прибудут к 3 августу. После отгрузки в Турции зерно, скорее всего, направится в Сомали. В ООН указывали, что в этой стране с голодом столкнулись уже почти 250 тыс. человек.