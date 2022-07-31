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В Японии участились случаи нападения дельфинов на людей

CentralAsia (CA) -  На пляжах города Фукуи в Японии участились случаи нападения дельфинов на людей. В связи с этим отдыхающих призывают держаться подальше от морских млекопитающих в воде, передает телеканал NHK.

Так, в пятницу на укусы дельфинов пожаловались два человека — их укусили за руки и пальцы.

Также зафиксирован случай, когда дельфин преследовал дайвера на глубине 6 м. Млекопитающее вело себя агрессивно и пыталось перекусить дайверское оборудование. Дайверу удалось спастись, когда дельфин вынырнул на поверхность для вдоха.

Ранее, 27 июля, газета The Japan Times написала, что в городе Фукуи с момента открытия пляжа 9 июля произошло десять нападений. По мнению властей, их совершило одно и то же животное, впервые замеченное еще в апреле в районе другого городского пляжа.

До сих пор травмы были незначительными — большинство пострадавших жаловались на укусы, однако местные власти предупредили о возможности более тяжелых травм.

Дельфины стали появляться у берегов Фукуи с мая этого года, а в июле начали поступать сигналы об их нападениях на людей. На пляже установлены устройства с ультразвуком, которые отгоняют дельфинов от зоны купания. Также выставлены знаки, предупреждающие об опасности.

Граждан призывают при встрече с дельфинами не трогать их за кончик носа и задний плавник, так как это самые чувствительные зоны, и наблюдать за млекопитающими с безопасного расстояния.

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