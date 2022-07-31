В Узбекистане идет стремительное опустынивание территории

CentralAsia (UZ) - Каждую минуту 9 кв.м территории Узбекистана превращается в пустыню, пишет Kun.uz.

Экологические и геоэкологические проблемы нарастают с каждым днем. Однако вопрос борьбы с опустыниванием пока не стоит на повестке дня.

Каждую секунду 23 гa земли по всему миру становятся пустыней. Если эта тенденция сохранится, к 2050 году 95% поверхности Земли могут превратиться в безжизненные пространства, в результате чего более 3 млрд человек будут страдать от нехватки продовольствия.

С прошлого века к списку геоэкологических проблем добавилось опустынивание. Что же такое опустынивание и к чему оно может привести человечество? Удастся ли выиграть борьбу с опустыниванием?

В пустынных землях разрушаются экологические системы, деградируют все формы органической жизни.

Опустынивание – это процесс, когда земля становится непригодной для возделывания. При этом экологические системы в засушливом климате разрушаются, а все формы органической жизни в них деградируют. Это приведет мир к естественному экономическому кризису.

Опустынивание порождает бедность. И 3,2 млрд человек, у которых сейчас все хорошо, в ближайшем будущем могут столкнуться с нехваткой продовольствия.

Ежегодно в мире в пустыню превращается 12 млн га земли, а за 1 минуту – 23 га. Сейчас 75% земной поверхности занимает пустыня. Если эта тенденция сохранится, к 2050 году 95% земной поверхности станут непригодными для использования.

87% пустынных угодий стали таковыми за последние 300 лет. Если взять еще более недавнюю историю, то 54% опустынивания произошло за последние 100 лет. Этот процесс все еще продолжается в Юго-Восточной Азии и Африке. В Узбекистане каждую минуту 9 кв.м территории превращаются в пустыню.

Что вызывает опустынивание?

На опустынивание влияют природные и антропогенные факторы. Антропогенные, то есть факторы, связанные с деятельностью человека, включают неправильную ирригацию, загрязнение земель, промышленные отходы и добычу горных пород, песка и полезных ископаемых.

Рост населения земного шара также является одной из основных причин опустынивания. Ведь увеличение количества людей в свою очередь увеличивает спрос на продукты питания и материальные ресурсы. Это означает, что с земли нужно собирать больше урожая. В результате сельскохозяйственные угодья беспощадно эксплуатируются и приходят в негодность.

В последние годы опустынивание в Узбекистане ускорилось

По словам директора Института сейсмологии Академии наук, доктора географических наук Вахоба Рафикова, изучение и картографирование процесса опустынивания в Узбекистане началось в 60-х годах прошлого века. В настоящее время опустынивание ускоряется.

Ученый рассказал, что на карте, показывающей процесс опустынивания территории Узбекистана в 2015 году, видно много зон с зелеными насаждениями. Узбекистан выращивает около 80 видов свежих и сухофруктов и экспортирует их примерно в 180 стран мира.

«Если мы не будем реализовывать меры против опустынивания, к 2030-2040 годам объем экспорта резко упадет. Этот процесс с каждым годом усиливается. Например, процесс опустынивания ускоряется в южных, восточных, северных и все более – в западных регионах.

Границы пустынь Карначуль, Мирзачуль, Шерабад, Далварзин, пустынь Каракалпакстана продолжают расширяться. К их числу за последние годы добавилась самая молодая пустыня Аралкум. Аралкуму сейчас 60 лет, и её без преувеличения можно назвать самой молодой пустыней в мире.

Пустыня Аралкум объединила пустыню Каракум в Туркменистане и Кызылкум в Узбекистане. Сначала через их середину протекала Амударья, — рассказывает Вахоб Рафиков.

Рафиков также рассказал о том, что поднимающаяся с высохшего дна Арала соляная пыль опадает в радиусе 300-400 километров. Непосредственным воздействием опустынивания в 2018 году стал подъем песчаной пыли из малой пустынной зоны, затронувший республику и Туркменистан, а также Казахстан.

В 2030-2040 годах плодородные земли могут остаться только в Ташкентской и областях долины.

Аброр Ахмаджонов проводит исследования распространения опустынивания на территории Узбекистана. Он – стажер-исследователь Лаборатории комплексного регионально-географического прогнозирования Института сейсмологии.

«Проблемы засоления или засухи можно решить относительно быстро. Опустынивание – явление более сложное, оно является конечным результатом засухи, засоления земель и других экологических проблем. В пустынной местности земля теряет плодородие. Её нельзя использовать ни для каких целей, значит она будет непригодна и для целей земледелия и животноводства. В таких районах еще растут такие растения, как верблюжья колючка и саксаул, но не растения, пригодные к потреблению.

При сохранении существующей тенденции опустынивание ускорится непосредственно в высохшей части Арала, Каракалпакстане, регионе Навои. Только в Ташкенте и некоторых частях долины этот процесс идет относительно медленно. Потому что эти земли богаче водными ресурсами. Поэтому в борьбе с опустыниванием важны карты, с их помощью можно узнавать, какая область претерпевает сильное или слабое опустынивание. И на основе этого можно разрабатывать практические программы», — говорит исследователь.