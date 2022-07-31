Американка обнаружила змею в упаковке попкорна в супермаркете

Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) - Жительница Вирджинии США Кимберли Слотер обнаружила живую змею в упаковке попкорна. Об этом сообщает Fox News.

Инцидент произошел, когда американка покупала продукты в одном из супермаркетов. Женщина взяла с полки пакет со снеком и заметила там небольшую дырку, после чего оттуда выползло пресмыкающееся и скрылось.

По словам американки, она не пострадала, однако очень испугалась. Слотер добавила, что могла не заметить дырку в упаковке и принести рептилию домой к маленькому ребенку.

Менеджер магазина заявил, что не знает, как змея оказалась в заведении, а также пообещал провести расследование и установить причины нахождения животного рядом с продуктами.