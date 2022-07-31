Пять стран проведут у берегов США военные учения

CentralAsia (CA) - США, Южная Корея и Япония с 1 по 14 августа проведут совместные военные учения Pacific Dragon у берегов Гавайев. Об этом сообщает Korea JoongAng Daily.

В Вашингтоне прошла встреча глав оборонных ведомств США и Южной Кореи Ллойда Остина и Ли Сон Супа, на которой они договорились расширить совместные военные учения и возобновить диалог на высоком уровне о расширенном сдерживании.

Они договорились совместить военные учения своих стран во второй половине 2022 года с гражданскими учениями на случай непредвиденных обстоятельств в Ульчи и продолжить укрепление потенциала сдерживания союзников, который включает в себя систему противоракетной обороны и стратегические объекты США, развернутые на Корейском полуострове, - приводит издание цитату из заявления южнокорейского Минобороны.

Уточняется, что к основным участникам учений по противоракетной обороне на воде присоединятся Австралия и Канада. Всего в маневрах будут задействованы восемь военных кораблей и два самолета.

Министры обороны Кореи и США согласились, что безопасность на Корейском полуострове находится «под угрозой» из-за «продолжающихся провокаций Северной Кореи», и подчеркнули, что из-за этого «альянс Южной Кореи и США только укрепится».