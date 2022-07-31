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В Турции растет число зараженных коронавирусом. За неделю выявлено более 365,4 тыс. случаев

CentralAsia (CA) -  В Турции с 18 по 24 июля выявили 365 тыс. 424 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает оперативный штаб.

Согласно последней еженедельной таблице Covid-19, опубликованной Министерством здравоохранения умерли 157 человек выздоровели — 265 тыс. 962.

Всего с начала пандемии в Турции выявлено 15 млн 889 тыс. 495 случаев. Общее число летальных исходов составило 99 тыс. 341 человек.

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