В Казахстане за сутки выявили 2414 случаев коронавируса

CentralAsia (KZ) - В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 2414 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает оперативный штаб.
По регионам:⠀
в городе Нур-Султан – 947;
в городе Алматы – 464;
в Карагандинской области – 367;
в Акмолинской области – 101;
в Жамбылской области – 71;
в Павлодарской области – 55;
в Кызылординской области – 52;
в Алматинской области – 44;
в Жетысуской области — 42;
в Атырауской области – 41;
в ЗКО – 40;
в Абайской области — 35;
в Туркестанской области – 29;
в СКО – 27;
в Костанайской области – 26;
в Мангистауской области – 18;
в городе Шымкент – 18;
в Улытауской области — 17;
в Актюбинской области – 12;
в ВКО – 8.
Всего в стране подтверждено 1 352 594 случаев.
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