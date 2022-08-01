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В Казахстане за сутки выявили 2414 случаев коронавируса

CentralAsia (KZ) -  В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 2414 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает оперативный штаб.

По регионам:⠀

в городе Нур-Султан – 947;

в городе Алматы – 464;

в Карагандинской области – 367;

в Акмолинской области – 101;

в Жамбылской области – 71;

в Павлодарской области – 55;

в Кызылординской области – 52;

в Алматинской области – 44;

в Жетысуской области — 42;

в Атырауской области – 41;

в ЗКО – 40;

в Абайской области — 35;

в Туркестанской области – 29;

в СКО – 27;

в Костанайской области – 26;

в Мангистауской области – 18;

в городе Шымкент – 18;

в Улытауской области — 17;

в Актюбинской области – 12;

в ВКО – 8.

Всего в стране подтверждено 1 352 594 случаев.

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Коронавирус в Казахстане
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