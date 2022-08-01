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Врачи из Южной Кореи проведут бесплатные операции детям в Узбекистане

CentralAsia (UZ) -  Около 20 пациентов с диагнозом «расщепление нёба» планируют прооперировать осенью этого года на безвозмездной основе южнокорейские врачи, передаёт издание «Дунё».

Операции проведут хирурги Национального университета стоматологической клиники Сеула (SNUH). Поддержку оказывает Национальная палата инновационного здравоохранения Узбекистана.

«Мы рады поддержать инициативу SNUH по проведению операций пациентам с диагнозом «расщепление нёба». Это в основном дети и подростки из малообеспеченных семей, многие из них имеют сложные случаи этой патологии. В результате общих усилий, они смогут улучшить качество своей жизни, строить новые планы и воплощать их», — заявил председатель Национальной палаты Равшан Изамов.

Операции будут проводить в Ташкентской области. Для специалистов SNUH это уже 10-й приезд в страну с целью проведения благотворительных операций.

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