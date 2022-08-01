В Узбекистане завершилось народное обсуждение поправок в Конституцию

CentralAsia (UZ) - В 00:00 1 августа завершилось всенародное обсуждение поправок в Конституцию Узбекистана. Оно велось с 25 июня.

Конституционная комиссия Узбекистана сообщила, что получила 117 тыс. предложений. Депутаты будут дорабатывать проект.

На обсуждение сначала было отведено 10 дней. Затем депутаты признали, что этого времени было мало, и добавили еще 10 дней. Впоследствии было решено продлить обсуждение еще на 15 дней.

Как сообщила конституционная комиссия по реформе, ответственные комитеты Законодательной палаты продолжат работу по обобщению и анализу предложений, а также доработке законопроекта.

Проект поправок был разработан конституционной комиссией за месяц.

После волнений в Каракалпакстане 1-2 июля, вызванных предложенными поправками об изменении статуса республики, статьи, касающиеся Каракалпакстана, были из проекта исключены.

По данным комиссии, на 30 июля от граждан и организаций поступило более 117,3 тыс. предложений по проекту закона о поправках (из них более 62 тыс. — до публикации проекта поправок).

Большая их часть — 77,6 тыс. — получена по телефону. 24,3 тыс. предложений поступило через сайт «Это моя Конституция». 14,5 тыс. предложений граждане доставили лично. Количество коллективных обращений — около 860.

Ознакомиться с предложениями граждан возможности нет — после 25 июня они не публиковались на сайте по приему предложений.