Косово отложило принятие закона о непризнании сербских документов

Альбин Курти

CentralAsia (CA) - Правительство Косово объявило о решении до 1 сентября отложить принятие закона о прекращении действий сербских документов на территории самопровозглашенной республики, из-за которого произошла эскалация на границе с Сербией. Об этом со ссылкой на заявление властей Косово сообщает издание Danas.

В конце июля правительство Косово объявило, что с 1 августа на подконтрольной ему территории перестанут действовать сербские документы. Сербам, которые захотят посетить Косово, будут на въезде выдавать временную справку на срок до 90 дней. Кроме того, в Косово начнется обязательная перерегистрация автомобилей с сербскими номерами на номера RKS (Республика Косово).

«Премьер-министр [Косова Альбин] Курти <...> провел встречи с американскими и европейскими международными партнерами. В связи с ситуацией [на границе] правительство Косово обязуется отложить выполнение двух решений с 29 июня 2022 года до 1 сентября 2022 года, когда все баррикады будут сняты и на севере Косово будет установлена полная свобода передвижения», — сказано в документе.

Там также поблагодарили посла США в Косово Джефри Ховени «за большой вклад» в урегулировании ситуации.

Вечером 31 июля на фоне решения Приштины о непризнании сербских документов обострилась ситуация на севере Косово, люди начали строить баррикады, были слышны звуки выстрелов. Президент Сербии Александр Вучич тогда объявил, что Косово собирается начать операцию против косовских сербов около полуночи.

На фоне обострения Вучич прибыл в сербский Генштаб, а власти Косова мобилизовали полицию в северных районах страны. Миссия НАТО в Косово заявила о готовности вмешаться в конфликт, «если стабильность на севере Косово окажется под угрозой».

По итогам совещания в Генштабе Вучич призвал международное сообщество повлиять на власти Косово и выразил надежду на скорую разрядку.

Косово ранее было автономной республикой в составе Сербии, однако в 2008 году провозгласило свою независимость. Ее признали большинство стран ЕС и более сотни стран — членов ООН. Россия, Китай, Иран, Сербия и ряд других стран не признали Косово как отдельное государство.