Умер самый титулованный баскетболист в истории НБА Билл Расселл

Билл Расселл

CentralAsia (CA) - Экс-баскетболист «Бостон Сэлтикс» Билл Расселл скончался в возрасте 88 лет. Об этом сообщается в его официальном Twitter-аккаунте.

«Билл Рассел, самый титулованный игрок в истории американского спорта, мирно скончался сегодня в возрасте 88 лет в присутствии своей супруги Джанин», — говорится в сообщении.

Расселл играл на позиции центрового. Всю карьеру (13 сезонов) выступал за «Бостон». Вместе с клубом 11 раз становился чемпионом НБА. Пять раз Расселла признавали самым ценным игроком НБА, 12 раз центровой принимал участие в Матче всех звезд. В 1956 году Расселл стал чемпионом Олимпийских игр в составе сборной США.

Расселл был одним из первых темнокожих игроков НБА и стал первым афроамериканцем, который удостоился статуса суперзвезды. Позднее стал первым темнокожим тренером в НБА. За свои достижения по защите гражданских прав как на паркете, так и вне его, Расселл был удостоен президентской медали Свободы от Барака Обамы в 2011 году.

Расселл — член Зала славы баскетбола и Зала славы ФИБА. В 2009 году было объявлено, что приз самому ценному игроку финала НБА будет называться в его честь.