экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Алжир заявил о готовности присоединиться к БРИКС 

CentralAsia (CA) -  Алжир заинтересован в присоединении к блоку БРИКС, заявил президент республики Абдельмаджид Теббун, передает Al Mayadeen.

«У Алжира есть почти все условия для вступления в БРИКС, и он заинтересован в присоединении к этому альянсу», — сказал он.

По его словам, присоединение к БРИКС позволит Алжиру избежать участия в «биполярных конфликтах».

14 июля президент международного форума БРИКС Пурнима Ананд заявила, что ряд государств выразили желание присоединиться к организации. Кроме Саудовской Аравии, Египта и Турции, которые говорили о намерениях ранее, о планах вступить в БРИКС заявили Аргентина и Иран.

БРИКС — экономическая коалиция, в которую входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР. Организация была образована в 2006 году в рамках Петербургского международного экономического форума. В формат БРИКС- плюс также входят Алжир, Аргентина, Египет, Индонезия, Иран, Казахстан, Камбоджа, Малайзия, Сенегал, Таиланд, Узбекистан, Фиджи и Эфиопия.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print
  • Глава МИД Китая приехал в Таджикистан с официальным визитом. Фото
  • В Казахстане за сутки выявили 2713 случаев коронавируса
  • Среди погибших при пожаре в хостеле в Москве есть двое узбекистанцев


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com