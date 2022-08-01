Алжир заявил о готовности присоединиться к БРИКС

CentralAsia (CA) - Алжир заинтересован в присоединении к блоку БРИКС, заявил президент республики Абдельмаджид Теббун, передает Al Mayadeen.

«У Алжира есть почти все условия для вступления в БРИКС, и он заинтересован в присоединении к этому альянсу», — сказал он.

По его словам, присоединение к БРИКС позволит Алжиру избежать участия в «биполярных конфликтах».

14 июля президент международного форума БРИКС Пурнима Ананд заявила, что ряд государств выразили желание присоединиться к организации. Кроме Саудовской Аравии, Египта и Турции, которые говорили о намерениях ранее, о планах вступить в БРИКС заявили Аргентина и Иран.

БРИКС — экономическая коалиция, в которую входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР. Организация была образована в 2006 году в рамках Петербургского международного экономического форума. В формат БРИКС- плюс также входят Алжир, Аргентина, Египет, Индонезия, Иран, Казахстан, Камбоджа, Малайзия, Сенегал, Таиланд, Узбекистан, Фиджи и Эфиопия.