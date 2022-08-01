С 1 августа вступил в силу запрет на импорт российского угля в ЕС

CentralAsia (CA) - С 1 августа вступил в силу запрет на импорт российского угля в Европейский союз. Такое решение странами ЕС было принято ещё 8 апреля в рамках пятого пакета санкций в отношении России в связи с её военными действиями в Украине.

В сообщении об этом говорилось, что с августа 2022 года «ЕС вводит запрет на импорт угля и других твёрдых ископаемых видов топлива в ЕС, если они экспортируются из России».

Кроме того, в этом же пакете санкций был установлен запрет на предоставление доступа в порты ЕС судам, зарегистрированным в России и другие ограничения, уже вступившие в силу.