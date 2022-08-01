Глава МИД Китая посещает Таджикистан с официальным визитом

CentralAsia (TJ) - Вечером 31 июля в Таджикистан с официальном визитом прибыл член Государственного совета Китая, министр иностранных дел этой страны Ван И. Об этом сообщает НИАТ «Ховар».

В аэропорту Душанбе его встретил заместитель министра иностранных дел Таджикистана Фарход Салим.

В понедельник, 1 августа, Ван И встретится с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном и председателем Маджлиси милли Маджлиси Оли республики, мэром Душанбе Рустамом Эмомали.

Также запланирована его встреча с министром иностранных дел Таджикистана Сироджиддином Мухриддином.

До этого Ван И побывал в Узбекистане и Кыргызстане.

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