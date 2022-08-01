К 2050 году население Казахстана может превысить отметку в 27 млн

CentralAsia (KZ) - Численность населения Казахстана к 2030 году может составить от 20,8 млн (при негативном сценарии) до 21,5 млн (при позитивном сценарии) человек, а к 2050 году – от 23,5 до 27,7 млн. Об этом сообщает пресс-служба Министерства труда и социальной защиты населения Казахстана.

«При этом, если сохранятся показатели смертности и рождаемости на уровне 2021 года, а внешней и межрегиональной миграции – на среднем значении за 2017-2021 годы, численность населения Казахстана к 2030 году достигнет 20 млн 958 тыс. человек, а к 2050 – 27 млн 192 тыс. человек», – отметил директор департамента прогнозирования ЦРТР Дмитрий Шумеков.

Он отметил, что ЦРТР прогнозирует 27 основных сценариев по каждому региону, в зависимости от выбранного базового года, рождаемости, смертности и миграции. Также разработан механизм, позволяющий моделировать численность населения и вне рамок этих базовых показателей, например, повышать рождаемость или снижать смертность на определенный процент.

Так, по его данным, численность населения к 2030 году по центральному сценарию более всего вырастет в городе Нур-Султан – на 420 тыс. человек, или на 33%, до 1,7 млн человек, в городе Алматы – на 414 тыс. человек, или на 20%, до 2 млн 466 тыс. человек, в городе Шымкент – на 369 тыс. человек, или на 32%, до 1,5 млн человек.

Кроме того, на 207 тыс. человек увеличится население в Туркестанской области, на 170 тыс. – Мангистауской, на 145 тыс. – Алматинской. Сокращение численности населения ожидается в Восточно-Казахстанской, Костанайской, Северо-Казахстанской, Карагандинской, Павлодарской и Акмолинской областях.

К 2050 году, в соответствии с расчетами аналитиков ЦРТР, при центральном варианте прогноза лидером по приросту станет город Шымкент, численность населения которого достигнет 2,8 млн человек, увеличившись на 1 млн 679 тыс. человек, или в 2,5 раза в сравнении с 2022 годом. В городе Нур-Султан прирост составит 1 млн 634 тыс. человек, что соответствует росту в 2,3 раза, до показателя в 2,9 млн человек. В городе Алматы количество жителей вырастет до 3,5 млн человек, или на 1,4 млн (+69% к 2022 году). В Мангистауской же области население вырастет на 820 тыс. человек, вследствие чего численность региона составит 1 млн 571 тыс. человек.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Казахстане

Карта распространения