Глава МИД Китая приехал в Таджикистан с официальным визитом. Фото
- Таджикистан, политика
- 10:34, 01 августа 2022
- Просмотров: 1189 English
CentralAsia (TJ) - Вечером 31 июля в Таджикистан с официальном визитом прибыл член Государственного совета Китая, министр иностранных дел Ван И. Об этом сообщает НИАТ «Ховар».
В аэропорту Душанбе его встретил заместитель министра иностранных дел Таджикистана Фарход Салим.
Ожидается, что 1 августа в рамках визита Ван И встретится с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном и председателем Маджлиси милли Маджлиси Оли республики, мэром Душанбе Рустамом Эмомали.
Также запланирована его встреча с министром иностранных дел Таджикистана Сироджиддином Мухриддином.
До этого Ван И побывал в Узбекистане и Кыргызстане.
За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Таджикистане
Карта распространения